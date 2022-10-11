В Беларуси началась проверка Вооруженных Сил
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С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением Президента проводит проверку Вооруженных Сил Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению.
В ходе проверки воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.
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