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Экономика

В Беларуси на полгода ввели лицензирование экспорта льноволокна

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В Беларуси на полгода ввели лицензирование экспорта льноволокна

В Беларуси на полгода ввели лицензирование экспорта льноволокна. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2022 года №470, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Поставлять этот товар за рубеж можно будет только по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".

Чтобы получить такую лицензию, нужно подать в концерн письмо с указанием производителя, предлагаемого объема и условий экспортной поставки, страны назначения, заявление о выдаче лицензии в двух экземплярах и копию внешнеторгового контракта. Копии этих документов в течение двух дней поступят из "Беллегпрома" в Минсельхозпрод, который в свою очередь тоже должен согласовать экспорт. Отказать могут в нескольких случаях, например, если заявитель не выполняет график поставки льноволокна в счет госзаказа.

На Министерство иностранных дел возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна.

Документ вступил в силу после официального опубликования и будет действовать в течение полугода.

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