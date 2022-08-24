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Погода

В Беларуси на 24 августа объявлен желтый уровень опасности из-за жары

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В Беларуси на 24 августа объявлен желтый уровень опасности из-за жары

Днем максимальная температура воздуха в Беларуси достигнет +30... +33 °С. В связи с этим Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил желтый уровень опасности.

24 августа, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14... +20 °С, днем столбики термометров покажут от +28 до +33 °С.

В четверг, 25 августа, прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +13 до +20 °С, днем синоптики прогнозируют +28... +34 °С.

В пятницу, 26 августа, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в северных районах страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточной четверти, 4–9 метров в секунду, при грозах порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +20 °С, днем от +27 до +34 °С.

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