В Беларуси на 23 августа объявлен желтый уровень опасности из-за жары

Завтра днем на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30...+33°С. В связи с этим Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил желтый уровень опасности, передает СБ.



Прогнозируется небольшая облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +19°С, днем от +28 до +33°С.

В среду, 24 августа, также прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +14 до +20°С, днем от +28 до +34°С.

В четверг, 25 августа, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +13 до +20°С, днем от +28 до +34°С.