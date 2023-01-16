В Беларуси на 1 января открыто почти 122 тыс. депозитов «Семейный капитал»

На 1 января для многодетных семей открыто 121 911 депозитных счетов "Семейный капитал", сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В частности, 82,5 тыс. депозитных счетов открыто на сумму $825 млн, 39,4 тыс. - на сумму Br939 млн.

На 1 января этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 66 339 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 55 704, на получение медицинских услуг - 6059, на получение образования - 4572 заявления и на приобретение товаров для инвалидов - 4.

Отмечается, что принято 64 235 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Больше всего таких решений принято в Брестской области - 13 773, далее идут Минская - 10 912, Гомельская область - 10 263, Минск - 8845, Гродненская область - 7677, Могилевская - 6483, Витебская - 6282.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка. С 1 января по 31 декабря 2023 года размер семейного капитала составляет Br29 950.