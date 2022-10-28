В Беларуси кукурузу на зерно убрали почти на 48% площадей

В Беларуси кукурузу на зерно убрали на 47,7% площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

На утро 28 октября зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны на 2,297 млн га, что составляет 94,1% от плана. В Брестской области убрано 97,8% площадей (390,3 тыс. га), Витебской - 99,4% (355,9 тыс. га), Гомельской - 93,1% (372,8 тыс. га), Гродненской - 94,7% (336,1 тыс. га), Минской - 91,5% (493,2 тыс. га) и Могилевской - 89,6% (349,4 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,915 млн т зерна.

Кукурузу на зерно убрали с 129,1 тыс. га (47,4%), намолотили 902,2 тыс. т при средней урожайности 69,9 ц/га. Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 888,2 тыс. га, или 92,6% от запланированной площади.

Сахарную свеклу убрали с 69,9 тыс. га - 74,7% к плану.

Картофель убрали с 25,2 тыс. га площадей, или 97,1%. Другие овощи убраны с 4,90 тыс. га площадей, что составляет 72,7% от плана.