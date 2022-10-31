В Беларуси к концу 2025 года планируют перевести на фрезерный торф 11 котельных ЖКХ. Проект затронет и Бобруйск
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В Беларуси к концу 2025 года планируют перевести на фрезерный торф 11 котельных ЖКХ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Как проинформировал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев, такие проекты запланированы к реализации в Несвиже, Крупках, Слуцке, Борисове, Бобруйске и других населенных пунктах.
Поставки фрезерного торфа на объекты ЖКХ вырастут с 89,2 тыс. т до 103 тыс. т к концу пятилетки.
"Работа по переводу котельных системы жилищно-коммунального хозяйства с природного газа на фрезерный торф ведется в стране с 2017 года. За это время девять энергоисточников переведены на торф", - отметил Валерий Ковалев.
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