В Беларуси к концу 2025 года планируют перевести на фрезерный торф 11 котельных ЖКХ. Проект затронет и Бобруйск

В Беларуси к концу 2025 года планируют перевести на фрезерный торф 11 котельных ЖКХ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Как проинформировал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев, такие проекты запланированы к реализации в Несвиже, Крупках, Слуцке, Борисове, Бобруйске и других населенных пунктах.

Поставки фрезерного торфа на объекты ЖКХ вырастут с 89,2 тыс. т до 103 тыс. т к концу пятилетки.

"Работа по переводу котельных системы жилищно-коммунального хозяйства с природного газа на фрезерный торф ведется в стране с 2017 года. За это время девять энергоисточников переведены на торф", - отметил Валерий Ковалев.