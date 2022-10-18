В Беларуси к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 35%. Об этом на пресс-конференции "Климатическая политика Беларуси, охрана атмосферного воздуха и озонового слоя" рассказала консультант управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Наталья Клименко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь является участником Парижского соглашения, а также Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Наша страна выполняет все обязательства, принятые данными соглашениями. Отмечу, что в рамках Парижского соглашения в прошлом году принят очередной национальный план, определяющий уровень снижения выбросов парниковых газов. На данный момент к 2030 году планируется снизить выбросы парниковых газов на 35% по отношению к уровню выбросов 1990 года при прогнозируемом экономическом росте. Выполнения таких обязательств будет осуществляться во время реализации государственных программ и стратегий по устойчивому развитию нашей страны", - рассказала специалист.

Также она напомнила, что в прошлом году было подписано соглашение главами государств ЕАЭС, в котором стороны приняли обязательства сотрудничать и принимать совместные решения в целях реализации положения Парижского соглашения. В ходе этого была проведена разработка дорожной карты. На данный момент уже одобрен первый пакет плана мероприятий по обеспечению выполнения климатической повестки на территории ЕАЭС.

Говоря об охране атмосферного воздуха, Наталья Клименко отметила, что задача Минприроды - создать условия для сохранения его качества и производить регулирование выбросов. "Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году составил 1193 тыс. т в натуральных величинах. Это на 10% меньше уровня 2010 года и на 5% меньше уровня 2015 года. Добиваться такого сокращения позволяет строительство газоочистного оборудования, переход на углеродонейтральные, экологически чистые виды топлива и сырья, развитие электротранспорта и многое другое", - заявила она.

В настоящий момент Минприроды работает над законом об охране атмосферного воздуха, уже подготовлена новая редакция этого документа. Закон позволит усовершенствовать природоохранную деятельность и обеспечить еще большее снижение выбросов в атмосферный воздух. Также ведется разработка норм и правил по обеспечению экологической безопасности в части охраны атмосферного воздуха. По словам специалиста, при подготовке этих документов наша страна изучала международный опыт.

"Помимо прочего, в Беларуси проведена глобальная работа по отказу от озоноразрушающих веществ и по выводу их производства. Так, на момент принятия Монреальского протокола потребления озоноразрушающих веществ составляло около 3 тыс. т. На данный момент мы такие вещества не ввозим и потребности для заправки и обслуживания оставшегося оборудования выполняем за счет рециркулированных, восстановленных озоноразрушающих веществ", - пояснила консультант управления.