В Беларуси изменились правила диспансеризации

Медицинское обследование за день для тех, кто намерен знать больше о своем здоровье и предотвратить болезни! Система здравоохранения с января перешла на новый порядок диспансеризации.

Медобследование пациента начинается с анкетирования. Ответы на вопросы помогают выявить факторы риска, которые могут привести к серьезным заболеваниям. При необходимости пациентам назначают дополнительные лабораторные исследования. Пройти осмотр можно по предварительной записи в поликлинике по месту жительства. В каждом медучреждении появились специальные кабинеты. Определены также медработники, ответственные за осмотр.

Татьяна Санукевич, заместитель начальника Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: «Мы оценили предыдущую диспансеризацию, которая была направлена все-таки на выявление хронических заболеваний. И мы рассмотрели новый тип диспансеризации, сейчас мы выявляем факторы риска и уровень заболеваемости на ранних этапах, подбираем терапию».

По новым правилам, чтобы пациент прошел такой плановый осмотр, его на день освобождают от работы. Соответствующую справку выдадут в поликлинике.