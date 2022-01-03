В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости
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С 1 января изменились ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
"Ставки налога увеличиваются на прогнозный уровень инфляции на 2022 год. Ознакомиться со ставками налога на 2022 год можно на сайте МНС", - отметили в пресс-службе.
При получении доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений рекомендуется заблаговременно произвести уплату налога за январь 2022 года по новым ставкам не позднее 3 января 2022 года.
Сведения о суммах подлежащего к уплате налога за 2022 год и другие подробности размещены в ЕРИП.
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