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Экономика

В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости

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В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости

С 1 января изменились ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"Ставки налога увеличиваются на прогнозный уровень инфляции на 2022 год. Ознакомиться со ставками налога на 2022 год можно на сайте МНС", - отметили в пресс-службе.

При получении доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений рекомендуется заблаговременно произвести уплату налога за январь 2022 года по новым ставкам не позднее 3 января 2022 года.

Сведения о суммах подлежащего к уплате налога за 2022 год и другие подробности размещены в ЕРИП.

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