В Беларуси изменили тактику вакцинации против COVID-19

Тактику вакцинации против COVID-19 скорректировали в Беларуси. Это предусмотрено вступившим в силу приказом Минздрава №57 от 16 января 2023 года, сообщает пресс-служба министерства.

Предусмотрено, что бустерная вакцинация против COVID-19 проводится каждые шесть месяцев. При этом используется любая доступная вакцина для профилактики COVID-19, которую можно применять с учетом возраста и показаний. Возможно использование первого или второго компонента без их чередования для двухкомпонентных вакцин, вне зависимости от типа вакцины, применяемой для предшествующей вакцинации (основной (первичной) или бустерной).

Определена возможность проведения бустерной вакцинации детей 5-17 лет.

Допускается совместное, то есть в один день, применение вакцины против COVID-19 и других иммунобиологических лекарственных препаратов при вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Перечнем профилактических прививок по эпидпоказаниям (за исключением живых вакцин). При этом не требуется соблюдать интервал в две недели, если иное не оговорено инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем).