В Беларуси изменен порядок подачи и оформления документов для регистрации

С 3 января 2021 года вступили в силу изменения в инструкцию о порядке подачи и оформления документов, необходимых для осуществления регистрационных действий, для их дальнейшего направления посредством почтовой связи или передачи в виде электронных документов.

В частности, новшества коснулись взаимодействия между нотариусами и регистраторами организаций по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Так, при представлении интересов лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, нотариусы будут подавать заявление на административную процедуру в сфере госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним исключительно в электронной форме.

Подача такого заявления будет возможна с 20 июня 2021 года после доработки информационных (электронных) ресурсов (систем) Белорусской нотариальной палаты. Направлять документы по почте с этой даты можно будет только в случае технического сбоя, сделавшего невозможной отправку в электронном виде.