В Беларуси готовится к выпуску третья книга народной летописи Великой Отечественной войны

В Беларуси издадут третью книгу народной летописи Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.

"Акция "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех" была инициирована НАН Беларуси в 2020 году. Благодаря ей у людей, которых затронула война и у которых сохранились материалы, документы и фотографии своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, участвовавших в партизанском движении, подпольном сопротивлении, появилась возможность присылать воспоминания в Институт истории. В центре военной истории эти материалы систематизируются, анализируются, обрабатываются, готовятся к публикации. В стране уже изданы две книги "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех". Собраны материалы для третьей книги. К концу года мы планируем завершить работу над рукописью этого издания. И в первой половине 2023 года издать полноцветную, хорошо иллюстрированную третью книгу и презентовать ее к очередной годовщине Победы, к 9 Мая", - рассказал Вадим Лакиза.