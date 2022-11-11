В Беларуси готовится к выпуску третья книга народной летописи Великой Отечественной войны
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В Беларуси издадут третью книгу народной летописи Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.
"Акция "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех" была инициирована НАН Беларуси в 2020 году. Благодаря ей у людей, которых затронула война и у которых сохранились материалы, документы и фотографии своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, участвовавших в партизанском движении, подпольном сопротивлении, появилась возможность присылать воспоминания в Институт истории. В центре военной истории эти материалы систематизируются, анализируются, обрабатываются, готовятся к публикации. В стране уже изданы две книги "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех". Собраны материалы для третьей книги. К концу года мы планируем завершить работу над рукописью этого издания. И в первой половине 2023 года издать полноцветную, хорошо иллюстрированную третью книгу и презентовать ее к очередной годовщине Победы, к 9 Мая", - рассказал Вадим Лакиза.
Он добавил, что вся эта информация сегодня доступна на сайте Института истории НАН. "На сайте можно увидеть те статьи, которые опубликованы в первой и второй книге. Кроме того, мы ведем работу по созданию специального научно-информационного портала под условным названием "Летопись. Память белорусского народа". Работа ведется учеными Института истории совместно с сотрудниками объединенного Института проблем информатики. Сайт будет общедоступным с возможностью поиска. Этот сайт даст возможность разместить всю информацию, которая поступает в Институт истории", - заключил руководитель.