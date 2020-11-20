В Беларуси глубина переработки древесины подходит к 100 процентам

– Поэтому вся промышленная политика предприятий концерна строится на наличии собственных древесных ресурсов и их рациональном, эффективном использовании внутри страны. Стратегическая цель отрасли – переработать имеющийся запас сырья на собственных предприятиях и обеспечить реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью. Это возможно при организации производства глубокой переработки древесины. Все предприятия концерна работают в этом направлении. Если в 2006 году глубина переработки доходила лишь до 38 процентов, то сегодня уже подходит к 100 процентам.

Михаил Касько подчеркнул, что производства работают практически без отходов. Вовлечена в оборот и низкосортная древесина. Она используется при производстве целлюлозы и древесных плит.

– Сейчас мы работаем над созданием мощностей для переработки не востребованных ранее лиственных пород, таких как ольха и осина. Одно из наших предприятий строит в СЭЗ «Витебск» крупнейший пеллетный завод мощностью порядка 150 тысяч тонн гранул в год. В перспективных планах предприятия – несколько таких заводов. Часть этой древесины будет востребована и на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда», где планируется создание производства беленой химико-термомеханической массы.