В Беларуси ежегодно производят 828 кг молока и 137 кг мяса на душу населения. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

"По основным группам товарных продуктов (молоко, мясо, картофель, овощи) мы не просто обеспечены, а обеспечены в разы. Я просто приведу буквально пару цифр. Производство молока на душу населения 828 кг на одного человека при среднем потреблении 244. Уровень самообеспеченности по молоку 256%. Мясо: 137 кг производим - 99 потребляем", - отметил Игорь Брыло.

По овощам и другой продукции складывается примерно такая же тенденция, отметил первый замминистра.

"Наша страна занимает 23-е место в мировом рейтинге продовольственной безопасности среди 113 стран. Позади нас Польша, Венгрия, Болгария, Испания, Россия, Украина, - обратил внимание Игорь Брыло. - В 2019 году мы были 36-е. В течение 2020 года нам удалось подняться на 13 позиций вопреки всем событиям".