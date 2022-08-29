В Беларуси этим летом трудоустроены около 78 тыс. учащихся и студентов, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Алена Докукина.

"Традиционно во всех регионах Беларуси служба занятости оказывает помощь молодым людям для трудоустройства в свободное от учебы время. Как правило, активность приходится на каникулярный период. В этом году за прошедшие летние дни, именно каникулярного периода, по оперативным данным, почти 78 тыс. учащихся и студентов были охвачены временной занятостью", - рассказала Алена Докукина.

Для оказания помощи в трудоустройстве студентам, а также школьникам в летние месяцы служба занятости заключила с нанимателями более 1,8 тыс. трудовых договоров. "С поддержкой государства, Фонда социальной защиты в рамках реализации государственной программы "Рынок труда и содействие занятости" осуществлялось финансирование мероприятий временной занятости, - отметила начальник управления. - Если говорить о службе занятости, то в период с июня по август почти 27 тыс. учащихся были охвачены временной занятостью. В то же время с начала года эта цифра - более 33 тыс. Приоритетное право на временное трудоустройство предоставляется молодежи из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних".

Молодежи предлагались работы по озеленению территории, курьерская деятельность, изготовление швейной и сувенирной продукции. "На обеспечение этого направления в рамках реализации государственной программы было направлено более Br5 млн, - уточнила Алена Докукина. - Всего же для трудоустройства в этом направлении на год запланировано свыше Br7,5 млн".