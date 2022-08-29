В Беларуси этим летом оздоровились более 370 тыс. детей, заявил в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

"Подходит к концу летняя оздоровительная кампания 2022 года. В этом году был очень высокий спрос на детское оздоровление. Кампания прошла в плановом порядке. На ее проведение государством было выделено более Br57 млн средств республиканского бюджета. Из них Br55 млн 700 тыс. - на удешевление стоимости путевки в оздоровительные, спортивно-оздоровительного лагеря. Br1 млн 100 тыс. - на приобретение путевок для льготных категорий детей и Br600 тыс. средств республиканского бюджета - на оказание помощи в подготовке оздоровительных лагерей к работе в летний период 2022 года", - рассказал Александр Цай.

По его словам, всего этим летом было оздоровлено более 370 тыс. детей. "Из них 155 тыс. - в лагерях с круглосуточным пребыванием, 216 тыс. - с дневным пребыванием. Особое внимание в период детской летней оздоровительной кампании было уделено детям-инвалидам, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Всего летом оздоровлено 11,7 тыс. детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 4,8 тыс. детей-инвалидов. При этом дети-инвалиды направлялись в оздоровительные лагеря, в которых созданы все необходимые условия по их медицинскому сопровождению и где имелась доступная среда", - отметил замдиректора.

"В целом все желающие и нуждающиеся дети обеспечены качественным и доступным оздоровлением и отдыхом в период детской летней оздоровительной кампании 2022 года", - констатировал Александр Цай.