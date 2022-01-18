В Беларуси электроснабжение периодически нарушалось за сутки в 941 населенном пункте

За сутки на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 941 населенного пункта, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным, из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с зафиксированы 38 случаев падения деревьев в Брестской (3), Гомельской (1), Гродненской (16), Минской (10), Могилевской (5) областях и в Минске (3), в результате которых повреждены три автомобиля. Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 941 населенного пункта (Брестская область - 19, Витебская - 167, Гомельская - 93, Гродненская - 217, Минская - 387, Могилевская - 58). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 18 января без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов (Витебская - 9, Гомельская - 22, Гродненская - 15, Минская - 3, Могилевская - 16).