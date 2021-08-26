В Беларуси до конца недели сохранится дождливая погода, сообщили в Белгидромете.

"На протяжении недели погода в разных частях Беларуси существенно отличалась. Южные и юго-восточные районы находились под влиянием системы малоподвижных атмосферных фронтов, и там наблюдалась пасмурная с дождями погода, притом что в центральных и северных районах Беларуси было без осадков и более комфортная погода. Отличительной особенностью стал пониженный температурный фон: сейчас среднесуточные температуры по стране находятся в пределах плюс 10-16, что на 1-5 градусов ниже климатической нормы", - рассказали синоптики.

В конце недели погоду Беларуси будут определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы от циклона с центром над югом Балтики и севером Польши. Ожидается неустойчивая и с пониженным температурным режимом погода.