В Беларуси до конца недели будет теплая для зимы погода, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В атмосфере началась большая погодная перестройка. Холод, связанный с затоком в Беларусь воздуха с поверхности Северного Ледовитого океана, держался почти неделю. Но уже 20 января погодный маятник качнулся в другую сторону. В атмосфере над нашей страной начали главенствовать потоки уже с Атлантического океана, и тепло в ближайшие сутки распространится на всю территорию Беларуси", - рассказали синоптики.

В субботу, 23 января, сохранится влияние теплой влажной воздушной массы. Местами по Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Ночью будет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем - от нуля до плюс 5 градусов, по Брестской области местами - до 7 градусов тепла.

В воскресенье, 24 января, на территорию страны сместится фронтальный раздел с Карпат и обусловит ночью преимущественно в юго-западных районах, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, по западу переходящий в мокрый снег). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

В начале следующей недели сохранится теплая и сырая погода.