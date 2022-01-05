В Беларуси действует запрет на налима

С 25 декабря в рыболовных угодьях Беларуси действует запрет на вылов налима обыкновенного, который продлится по 28 февраля 2021 года. В этот период налим идет на нерест. Белорусское название налима – мянтуз, мянёк. Это единственный пресноводный представитель семейства тресковых.

Нерестится налим небольшими стайками, состоящими из самки и нескольких самцов. Икрометание происходит при температуре воды около 1-3 градусов. При больших морозах нерест протекает активнее, при оттепелях растягивается на месяц и более. Плодовитость налима очень высокая, у особей крупных размеров достигает миллиона икринок и более. Но несмотря на это выживаемость икринок и личинок мала. Большое количество икры поедается другими рыбами, а часть и самим налимом. За добычу налима обыкновенного в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин либо уголовная, если будет добыто более трех особей этого вида. Кроме того, за каждую пойманную особь налима в период нереста придется выплатить 27 базовых величин в качестве возмещения причиненного природе вреда.