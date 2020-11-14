В Беларуси число пациентов с сахарным диабетом утроилось за 20 лет

В Беларуси за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось в три раза. Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в стране на начало 2020 года состояло под наблюдением 352 538 пациентов с сахарным диабетом (СД), из них 18 110 с диабетом 1-го типа, в том числе 2438 детей.

В пресс-службе министерства отметили, что последние четыре года у детей сохраняются высокие показатели первичной заболеваемости диабетом 1-го типа со смещением развития заболевания в более юный возраст. По данным Республиканского регистра 2019 года, в более чем половине случаев СД 1-го типа был впервые диагностирован у детей в возрасте от нуля до 10 лет. Ежегодный прирост числа пациентов с СД в стране составляет 5-8%.

"Организация оказания медицинской помощи пациентам с СД - приоритет демографической политики. В 2020 году Минздрав совместно с ведущими эндокринологами провел работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, регламентирующей этот вопрос. Один из основных методов лечения диабета - инсулинотерапия. В Беларуси назначение и льготное обеспечение лекарственными средствами инсулина четко регламентировано. Все нуждающиеся имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами инсулина, которые закупаются преимущественно централизованно за средства республиканского бюджета", - рассказали в Минздраве. На инсулинотерапии находятся 77 300 пациентов с СД, из них 2438 детей.

По данным Международной диабетической федерации, в 2019 году количество пациентов с СД в мире превысило 463 млн, при этом предполагается, что каждый второй пациент не выявлен.