В Беларуси будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.

"Полагаю жизненно важным организовать бесплатную вакцинацию жителей Беларуси от коронавируса, что мы и делаем", - сказал глава государства.

Глава государства также заверил, что в Беларуси обязательно создадут собственную вакцину, а пока есть договоренности о поставках российской и китайской вакцин. Более того, есть договоренность об их производстве в Беларуси.

"Наши ученые создадут вакцину. И это не только для того, чтобы сейчас защитить людей. Для того чтобы сейчас защитить, мы произведем российскую вакцину, - пояснил Александр Лукашенко. - Мы же поняли: эта зараза - пусть не ковид, а какой-то свиной, птичий грипп - к нам еще придет, и нам надо будет защищать людей в будущем. Поэтому мы, создавая сегодня вакцину от ковида, смотрим в будущее. Нам это пригодится в этом ошалелом мире. Вы должны понимать, что это стоит огромных денег. Но если мы сегодня не сделаем (в данном случае - эту вакцину), мы будем в десятки раз больше платить за чужую в будущем".