В Беларуси более 85% военнообязанных уже прошли второй этап сверки учетных данных

Об этом сообщил начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Шальпук.

«В Беларуси заканчивается второй этап проверки учетных данных военнообязанных, - отметил Александр Шальпук. - Более 85% граждан республики из числа военнообязанных уже завершили эти мероприятия. Форма и порядок выдачи полученного предписания определены законодательством страны. Документ не ограничивает людей в перемещении либо в других правах, а закрепляет военнообязанного за определенным воинским подразделением в конкретной воинской части в соответствии с имеющейся у него военной учетной специальностью».

По словам начальника управления, такие предписания военными комиссариатами выдавались и ранее, однако мероприятия по сверке сейчас проходят в более сжатые сроки, а не в течение года, как обычно. «В связи с этим у граждан сложилось ложное впечатление, что данное предписание получают все, кто прибывает в военный комиссариат. Это неверно: документ выдается ограниченному количеству военнообязанных - только тем, кто нужен конкретной воинской части в соответствии с полученной воинской специальностью».