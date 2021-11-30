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COVID-19

В Беларуси более 2 805 000 человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19

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В Беларуси более 2 805 000 человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19

В Республике Беларусь более 3 548 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 805 000 прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава.

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