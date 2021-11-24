В Беларуси более 2 675 000 человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19
mogilevnews.by 32 0
Более 3 385 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 2 675 000 прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте
также
также
-
В Беларуси более 2 675 000 человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19
-
Прививать животных от COVID-19 начали в России
-
Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 ноября
-
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости