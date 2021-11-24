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COVID-19

В Беларуси более 2 675 000 человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19

mogilevnews.by 32 0

В Беларуси более 2 675 000 человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Более 3 385 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19. Из них более 2 675 000 прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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