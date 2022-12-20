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Экономика

В Беларуси базовая ставка повысится с 1 января

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В Беларуси базовая ставка повысится с 1 января

В Беларуси базовая ставка повысится с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Министров.

С 1 января 2023 года размер базовой ставки в стране составит Br228.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

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