В Беларуси базовая ставка повысится с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Министров.

С 1 января 2023 года размер базовой ставки в стране составит Br228.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.