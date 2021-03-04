В Беларуси актуализирован Перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19

Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с принятыми критериями (с учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мерах) актуализирован Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Документ регламентирован в соответствии с постановлением Совета Министров № 624 («О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекционного заболевания», от 30.10.2020 г.).

С 4 марта из Перечня исключены 4 страны (ранее бывших в списке): Азербайджанская Республика, Исландия, Киргизская Республика, Королевство Марокко

Также пресс-служба Минздрава сообщает, что с 4 марта в список добавлено 3 страны(ранее исключенных из него): Финляндия, Куба, Малайзия.