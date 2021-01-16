В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы

Злоумышленники не оставляют попыток обмануть доверчивых граждан - в последнее время все чаще звонят по Viber якобы от имени банка. Их легенды бывают убедительными, и некоторые люди сообщают мошенникам данные карточек. Что делать в такой ситуации и есть ли шанс вернуть деньги, рассказала начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Нацбанка Юлия Сакович.

- Как мошенники чаще всего обманывают белорусов в интернете по телефону, когда пытаются украсть деньги?

- Наиболее часто мошенники используют для выманивания денег технологии социальной инженерии. Это психологическое манипулирование людьми для побуждения их на какие-то определенные действия или разглашение конфиденциальной информации. Самые распространенные для нашей страны - вишинг (с использованием телефонной связи), фишинг (поддельные сайты, на первый взгляд идентичные оригиналу), взлом социальных сетей и рассылка сообщений от чужого имени с просьбой выслать деньги. Цель одна - хищение денежных средств.

- Какие предлоги используют злоумышленники, которые, используя телефонную связь, выманивают у людей конфиденциальную информацию?

- Вишинг-мошенники могут представляться сотрудниками банка, работниками госучреждений или, например, покупателями, которые звонят по объявлению о продаже, размещенному на виртуальных торговых площадках или в социальных сетях. Для этого используются различные схемы: возможность устранить проблему с неожиданно списанными деньгами, сообщение о якобы оформленном кредите, отмена "ошибочно" выполненного перевода на карточку жертвы, история о преступниках, которые пытаются незаконно использовать карточку, угроза блокировки карточки и др. И, конечно же, по их словам, избежать всех этих неприятностей можно только сообщив "сотруднику" персональные данные - реквизиты банковской платежной карточки, сеансовые одноразовые коды, которые приходят в СМС-сообщениях на телефоны, логины и пароли и др.

Для убедительности и правдоподобия мошенники пользуются профессиональной терминологией, говорят быстро и уверенно, при разговоре слышен офисный шум, имитирующий работу кол-центра. При этом зачастую они давят на эмоции людей, уверяя, что случится что-то непоправимое, торопят и запугивают. В большинстве случаев номера телефонов звонящих могут быть скрыты либо принадлежать операторам связи других государств. Мошенники могут также использовать специальные программы, изменяющие номера телефонов, с которых идут звонки, тогда они определяются как официальные номера, указанные на сайте банка. Они также используют официальные логотипы банков и других учреждений. Зачастую для звонков используется Viber.

Так, например, недавно зафиксированы звонки гражданам от мошенников в мессенджере Viber, которые представлялись сотрудниками Национального банка. Звонки совершались с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра Национального банка +375 (17) 375-20-02 с использованием официального логотипа.

Помните: сотрудники банков никогда не используют Viber для звонков клиентам. Банк никогда не будет запрашивать пароли и другие секретные данные. Сотрудник банка при звонке клиенту заранее должен знать все необходимые сведения.

- Что делать, если человеку звонят с номера банка и просят предоставить конфиденциальную информацию?

- Уточните ФИО и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. Положите трубку и наберите официальный номер банка. Но даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок. Наберите номер кол-центра банка вручную. Телефон банка можно найти на обратной стороне банковской платежной карточки или на официальном сайте банка.

- А если мошенникам все же удалось получить реквизиты карточки?

- Если реквизиты банковской платежной карточки стали известны третьим лицам (реквизиты скомпрометированы), ее необходимо срочно заблокировать. Это можно сделать несколькими способами: позвонить в кол-центр обслуживающего банка, воспользоваться возможностями мобильного, интернет- или СМС-банкинга, обратиться лично в отделение банка.

В большинстве случаев придется перевыпустить банковскую платежную карточку. Это, как правило, требует временных и материальных затрат, но помогает предотвратить более серьезные финансовые потери.

- Что делать, если деньги все-таки украли?

- При наличии несанкционированного списания денежных средств со счета карточки, независимо от размера нанесенного ущерба, нужно как можно скорее обратиться в правоохранительные органы. Любые сведения о злоумышленниках помогут раскрыть преступление.

На законодательном уровне установлен принцип нулевой ответственности. Это значит, что если у вас с карточки украли деньги, то вы можете в течение 30 дней обратиться в банк, и деньги вам должны вернуть за 45 дней (если это произошло в Беларуси), а если операция по списанию денег произошла за пределами нашей страны, то срок возврата удлиняется до 90 дней.

Однако следует помнить, что нулевая ответственность действует только при условии, если были соблюдены все правила безопасного использования банковских платежных карточек. То есть нулевая ответственность не избавляет держателей банковских карточек от обязанности быть бдительным и контролировать движение средств на счете. Если клиент сам сообщит преступникам секретную информацию, которую нельзя разглашать, вернуть деньги через банк не получится.

- Давайте еще раз назовем правила безопасности, которые помогут людям защитить деньги на счетах от телефонных мошенников.

- Это простые правила, выполнять которые не составит труда. Первое - ни под каким предлогом никому не сообщать личные данные (ФИО, паспортные данные), реквизиты самой банковской платежной карточки (номер банковской платежной карточки, срок ее действия) и секретную информацию (CVC/CVV-код на оборотной стороне карточки, коды из СМС-сообщений, ПИН-код). Подключите услугу дополнительной безопасности 3D-Secure (добавочное подтверждение операций, совершаемых в интернете).

Не доверяйте слепо СМС-сообщениям. Не спешите переходить по ссылкам из сообщений "от банка". Присматривайтесь к написанию имени сайта и наличию у браузера отметки, что сайт безопасен. В любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию. Полезно также подключить услугу СМС-оповещения, которая позволит получать уведомления о совершенных операциях и мгновенно узнавать о неправомерных действиях, а значит, и своевременно реагировать на угрозу.