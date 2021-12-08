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Погода

В Беларуси 9 декабря ночью при прояснениях похолодает до -20°С

belta.by 75 0

В Беларуси 9 декабря ночью при прояснениях похолодает до -20°С

До 20 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, по юго-востоку - снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются гололед, изморозь, слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит минус 9-14 градусов, при прояснениях - минус 15-20, по юго-востоку - 5-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от нуля по югу до минус 11 градусов по северу.

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