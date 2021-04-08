В Беларуси 9 апреля ожидается до +12°С

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный снег, днем будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по северо-западу страны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет 7-12 градусов тепла.