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Погода

В Беларуси 27 декабря ожидается гололед

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В Беларуси 27 декабря ожидается гололед

Будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью и утром в отдельных районах по северо-востоку прогнозируется сильный снег. В ночные и утренние часы в центральных и восточных районах, днем по востоку ожидается гололед. Местами туман, на дорогах гололедица, слабая метель. Ветер южный с переходом на западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -8 °С по северо-востоку до +5 °С по юго-западу, днем 0... +6 °С.

В среду, 28 декабря, будет облачно, днем с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется -4... +1 °С, днем -2... +3 °С.

В четверг, 29 декабря, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4... +2 °С, днем 0... +5 °С.

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