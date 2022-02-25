В Беларуси 11,5 тыс. многодетных семей обеспечены жильем в 2021 году

В прошлом году в Беларуси 11,5 тыс. многодетных семей были обеспечены жильем. Об этом сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году строительная отрасль сработала неплохо. Подрядные организации в полном объеме выполнили все предложенные строительно-монтажные работы. Особое внимание было уделено жилищному строительству. Как результат, план по строительству жилья перевыполнен. Построено 4,4 млн кв.м жилья, что на 10% больше. На треть перевыполнен ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой. И не менее амбициозные цели по жилищному строительству поставили перед собой на текущий год. 11,5 тыс. многодетных семей были обеспечены жильем", - рассказал Руслан Пархамович.

Он поделился данными об экспорте строительных услуг в 2021 году. География поставок обширна и не ограничивается Российской Федерацией.

"Хотелось бы выразить слова благодарности нашим предприятиям за работу в промышленном строительстве. Достигнуты хорошие результаты по всем показателям. Объем экспорта увеличен на 1/3. Объем производства составил от 100% до 120% в зависимости от предприятия. Диверсификация была неплохой. Практически все предприятия экспортировали услуги в соотношении от 50% до 90% от основного объема производства. Безусловно, основные материалы поставлялись в Российскую Федерацию, но на ней география поставок не ограничивается. Могу отметить, что объем подрядных работ, выполненных за рубежом, составил 140%. На текущий год есть не менее амбициозные планы, передовые группы уже работают в Приморском крае", - заключил министр.