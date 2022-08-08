В Беларусь за выходные прибыли 700 граждан Украины

В ведомстве рассказали, что граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь транзитом через страны Евросоюза. С 6.00 5 августа по 6.00 8 августа в Беларусь проследовали 700 украинских граждан. 523 человека прибыли в нашу страну через польскую границу, 153 гражданина Украины проследовали с территории Литвы и еще 24 - с территории Латвии.