В Беларусь за выходные прибыли 700 граждан Украины
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В ведомстве рассказали, что граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь транзитом через страны Евросоюза. С 6.00 5 августа по 6.00 8 августа в Беларусь проследовали 700 украинских граждан. 523 человека прибыли в нашу страну через польскую границу, 153 гражданина Украины проследовали с территории Литвы и еще 24 - с территории Латвии.
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