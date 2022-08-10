В Беларусь за сутки прибыли 257 граждан Украины
7 0
В Беларусь за сутки прибыли 257 граждан Украины. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.
"Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь транзитом через страны ЕС. Белорусская сторона оказывает им всю необходимую помощь", - отметили в ведомстве.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Вторая колонна зерноуборочной техники переброшена на север Могилевской области
-
Что изменится в школьной программе с 1 сентября, рассказали в НИО
-
В Беларусь за сутки прибыли 257 граждан Украины
-
Бобруйчан выслушают по вопросам строительства и жилья в августе
-
Черники много, грибов почти нет: такова ситуация с дикоросами в Могилевской области
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости