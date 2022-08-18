В Беларусь за сутки прибыли 222 гражданина Украины

За сутки в Беларусь прибыли 222 гражданина Украины, сообщает Государственный пограничный комитет.

По информации ведомства, 183 человека проследовали в нашу страну через территорию Польши. Еще 29 граждан Украины прибыли в Беларусь транзитом через Литву, 10 - через Латвию.