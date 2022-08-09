В Беларусь за сутки прибыли 212 граждан Украины

За сутки в Беларусь прибыли 212 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

По информации ведомства, 170 человек прибыли в нашу страны с территории Польши. 32 украинских гражданина проследовали в Беларусь через Литву и восемь - через Латвию. Через украинско-белорусскую границу прибыли два человека.