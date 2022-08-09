В Беларусь за сутки прибыли 212 граждан Украины
6 0
За сутки в Беларусь прибыли 212 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
По информации ведомства, 170 человек прибыли в нашу страны с территории Польши. 32 украинских гражданина проследовали в Беларусь через Литву и восемь - через Латвию. Через украинско-белорусскую границу прибыли два человека.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
В Беларусь за сутки прибыли 212 граждан Украины
-
Бобруйская стройфирма после налоговой проверки уплатит в бюджет почти Br250 тыс
-
О работе мобильных датчиков контроля скорости до 12 августа рассказали в ГАИ
-
Как бороться с золотарником
-
В Беларуси пивоваренный ячмень убрали на 44,4% площадей
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости