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В Беларусь за сутки прибыли 212 граждан Украины

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В Беларусь за сутки прибыли 212 граждан Украины

За сутки в Беларусь прибыли 212 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

По информации ведомства, 170 человек прибыли в нашу страны с территории Польши. 32 украинских гражданина проследовали в Беларусь через Литву и восемь - через Латвию. Через украинско-белорусскую границу прибыли два человека.

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