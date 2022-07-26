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Общество

В Беларусь за сутки прибыли 169 граждан Украины

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В Беларусь за сутки прибыли 169 граждан Украины

За сутки в Беларусь прибыли 169 граждан Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь транзитом через страны Евросоюза. По информации Госпогранкомитета, за минувшие сутки в нашу страну проследовали 169 украинских граждан. 129 из них прибыли в Беларусь через польскую границу. Еще 34 человека проследовали в Беларусь через Литву и шестеро - через Латвию.

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