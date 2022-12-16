В Беларусь с февраля прибыли около 71 тыс. украинцев
1 0
В Беларусь с февраля прибыли около 71 тыс. граждан Украины. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.
С 24 февраля по 16 декабря в Беларусь с украинской территории проследовали 70 935 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 15 890, транзитом через Польшу - 43 801, через Литву - 9344 и через Латвию - 1900.
За неделю в Беларусь проследовали около 1 тыс. украинцев транзитом через страны ЕС.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В Беларусь с февраля прибыли около 71 тыс. украинцев
-
Куда обращаться, если в доме завелись крысы
-
Где в Бобруйске фиксируют скорость мобильные датчики 16 декабря
-
Гослесохрана усиливает контроль для недопущения незаконной вырубки елей и сосен
-
Наниматель обязан учитывать мнения отдельных работников. Что нужно знать о трудовом отпуске