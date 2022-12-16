Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

В Беларусь с февраля прибыли около 71 тыс. украинцев

1 0

В Беларусь с февраля прибыли около 71 тыс. украинцев

В Беларусь с февраля прибыли около 71 тыс. граждан Украины. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

С 24 февраля по 16 декабря в Беларусь с украинской территории проследовали 70 935 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 15 890, транзитом через Польшу - 43 801, через Литву - 9344 и через Латвию - 1900.

За неделю в Беларусь проследовали около 1 тыс. украинцев транзитом через страны ЕС.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿