0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения “Запад-2021”

100 0

В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения “Запад-2021”

Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Тема предстоящего учения - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

"Запад-2021" пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿