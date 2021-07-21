В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения “Запад-2021”
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Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Тема предстоящего учения - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
"Запад-2021" пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.
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