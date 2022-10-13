В Беларусь поступила вакцина для профилактики COVID-19 кубинского производства, сообщает Минздрав.

Как сообщалось ранее, специалистами УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Беларуси зарегистрированы две вакцины кубинского производства для профилактики COVID-19 – это Соберана 02 и Соберана Плюс.

Вакцина Соберана Плюс, которая поступила на склады РУП «Белфармация» – белковая субъединичная вакцина, является бустерной вакциной, предназначенной для реактивации.

Следует отметить, что кубинские вакцины в ходе клинического изучения продемонстрировали свою эффективность в отношении коронавирусной инфекции. Еще летом 2021 года, вакцина была допущена для экстренного применения на Кубе и в Иране, причем не только у взрослых, но и у детей от 2 до 18 лет. Вакцинация на Кубе с использованием кубинских вакцин признана успешной, поскольку число случаев заболевания значительно снизилось с января 2022 года.

После проведения необходимых процедур проверки качества, вакцина поступит в регионы Беларуси.