В Бабино сгорела баня

20 ноября в 9.51 утра поступило сообщение от местных жителей о пожаре бани в деревне Бабино-1 Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани и кровли, создалось плотное задымление. Со слов хозяина, внутри никого нет.

Баня одноэтажная, деревянная, электрифицирована. Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате пожара уничтожена часть кровли, обуглены стены и стропила. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: берегите себя и свое имущество. При пожаре звонить 112.