В Бабино сгорела баня
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20 ноября в 9.51 утра поступило сообщение от местных жителей о пожаре бани в деревне Бабино-1 Бобруйского района.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани и кровли, создалось плотное задымление. Со слов хозяина, внутри никого нет.
Баня одноэтажная, деревянная, электрифицирована. Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате пожара уничтожена часть кровли, обуглены стены и стропила. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: берегите себя и свое имущество. При пожаре звонить 112.
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