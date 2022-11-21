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Происшествия

В Бабино сгорела баня

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В Бабино сгорела баня

20 ноября в 9.51 утра поступило сообщение от местных жителей о пожаре бани в деревне Бабино-1 Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани и кровли, создалось плотное задымление. Со слов хозяина, внутри никого нет.

Баня одноэтажная, деревянная, электрифицирована.  Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате пожара уничтожена часть кровли, обуглены стены и стропила. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 МЧС напоминает: берегите себя и свое имущество. При пожаре звонить 112.

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