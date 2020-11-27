В автобусном парке Бобруйска – пополнение
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На днях Бобруйский филиал Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс» приобрел новое транспортное средство МАЗ-203, которое представляет собой обновленную модель МАЗа-103.
Низкопольный автобус сделан по последнему слову техники и рассчитан на 28 пассажирских мест. Кабина водителя и салон оборудованы кондиционерами. Руководство уверяет – поездки на нем будут комфортными и безопасными.
Транспортное средство приспособлено для людей с ограниченными возможностями – здесь есть соответствующая площадка и знаки обозначения. Курсировать автобус будет по всем городским маршрутам.
Ожидается, что в январе 2021 года автопарк организации пополнится еще десятком новых автобусов благодаря программе ускоренного социально-экономического развития.
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В автобусном парке Бобруйска – пополнение