В авто и мотоцикле, перевозимых через границу с Литвой, обнаружили наркотики и патроны

Подозрительное вещество и патроны обнаружили в авто и мотоцикле, перевозимых на лафете, на границе с Литвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Инцидент произошел 4 февраля в пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой. Пограничники со служебной собакой во время осмотра салона "Лексуса", перевозимого на прицепе-лафете, обнаружили на заднем сиденье вещество, похожее на марихуану. На этом же лафете при осмотре мотоцикла "Харлей Дэвидсон" были обнаружены патроны марки Luger. Вещество и боеприпасы направлены на экспертизу.

В ведомстве обратили внимание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые перевозят транспортные средства через границу, на необходимость проверки салонов автомобилей.