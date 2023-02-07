В авто и мотоцикле, перевозимых через границу с Литвой, обнаружили наркотики и патроны
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Подозрительное вещество и патроны обнаружили в авто и мотоцикле, перевозимых на лафете, на границе с Литвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел 4 февраля в пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой. Пограничники со служебной собакой во время осмотра салона "Лексуса", перевозимого на прицепе-лафете, обнаружили на заднем сиденье вещество, похожее на марихуану. На этом же лафете при осмотре мотоцикла "Харлей Дэвидсон" были обнаружены патроны марки Luger. Вещество и боеприпасы направлены на экспертизу.
В ведомстве обратили внимание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые перевозят транспортные средства через границу, на необходимость проверки салонов автомобилей.
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