В Астраханском регионе может появиться белорусский логистический центр

Перспективные направления сотрудничества обсуждает в эти дни наша правительственная делегация с руководством Астраханской области, сообщает ОНТ. А сегодня в российском регионе открывается торгово-сервисный центр МТЗ-Ставрополь.

Сотрудничество с Астраханской областью прибавляет ежегодно. В январе – августе товарооборот вырос на более чем 150% и составил свыше 48 миллионов долларов. Но потенциал не исчерпан: накануне премьер-министр Беларуси и глава российского региона обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества и а наиболее перспективные проекты – от поставок нашей коммунальной техники и строительства белорусского квартала до логистики с учетом инфраструктуры астраханских портов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Порты включены в соглашение, которое заключено между правительством РБ и правительством РФ по транспортировке белорусских грузов. Это очень большие объемы. Это и лесоматериалы, пиломатериалы, химические вещества, минеральные удобрения, грузовые автомобили и так далее. Поэтому Астраханские коллеги предложили достаточно привлекательные условия по перевалке этих грузов, по хранения. Мы думаем, что с удовольствием используем эту возможность, которая, опять-таки, закреплена на федеральном уровне в России и на правительственном уровне в Беларуси. И сегодня прозвучало предложение подумать над созданием логистического центра в рамках особой экономической зоны. Выглядит это привлекательно, с условием того, что это более эффективно для маркетинга нашей продукции на рынки, которые прилегают к каспийскому бассейну, где мы работаем. Возможно мы сможем оптимизировать растраты на поставки, это будет выгодно».

Сегодня в Астраханской области насыщенная деловая программа. А после наша правительственная делегация направится в Астану.

Там состоится заседание Совета глав правительств СНГ. На нем обсудят проект соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.