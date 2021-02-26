В армейский строй с энтузиазмом

С 16 февраля ряды 83-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка пополнили военнообязанные, которые осваивают новые для себя специальности: маскировщика и сапера.

Возможности полка позволяют провести весь цикл подготовки маскировщика и сапера, начиная с изучения теории и заканчивая практическими занятиями по поиску, обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов и маскировки вооружения, военной и специальной техники.

К обучению военнообязанных здесь подходят с большой ответственностью. Однако помимо занятий по маскировке и саперной специальности, в курс подготовки военнообязанных входит и стрельба из АКС‑74.

— Боевой дух наших военнообязанных высокий. Парни проявляют стремление постигать военную науку и практиковаться в стрельбе из автомата, — отметил командир сводного подразделения по подготовке военнообязанных подполковник Александр Янчук.

Для некоторых военнообязанных это не первые подобные сборы. Запасники подчеркивают: это отличная возможность научиться чему-то новому и отшлифовать уже имеющиеся навыки.

Однако, среди запасников есть и те, которые не проходили службу в Вооруженных Сила. 24 февраля в торжественной обстановке 19 военнообязанных дали клятву на верность Родине и белорусскому народу.

С принятием Военной присяги военнообязанных поздравил командир 83-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка полковник Александр Талерчик.

Официальная часть торжества завершилась прохождением торжественным маршем.

Впереди у запасников напряженная учебно-боевая работа. За короткие сроки им предстоит обновить, а некоторым и освоить армейские навыки.