В архиерейский хор Никольского кафедрального собора Бобруйска приглашают новые голоса
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В архиерейский хор Никольского кафедрального собора Бобруйска приглашают мужчин и женщин с музыкальным образованием.
По всем вопросам обращаться по телефону +375-44-468-44-88.
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