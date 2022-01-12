В Аргентине установлен антирекорд по числу заразившихся ковидом

За сутки выявили 134 439 случаев инфицирования коронавирусом сообщает ТАСС.

Аргентинские медики выявили за сутки 134 439 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Как сообщило во вторник министерство здравоохранения, всего в Аргентине было зарегистрировано 6 533 635 случаев заражения.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 52 человек, заболевших ковидом. Общее число летальных случаев достигло 117 595.

Прошлый рекордный уровень заболеваемости - 110 533 случаев за сутки - был зафиксирован 7 января.

Резкий рост заболеваемости в республике стал наблюдаться в декабре прошлого года после выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом смертность по сравнению со второй волной коронавируса, пик которой в Аргентине пришелся на май прошлого года, остается низкой.

К настоящему моменту в стране полностью вакцинировано 73,32% населения, как минимум одну дозу прививки получили 84,5%. К середине ноября прошлого года в Аргентине были отменены практически все карантинные ограничения. На фоне роста случаев заражения власти в середине декабря объявили о введении санитарного пропуска, подтверждающего прохождение полной вакцинации, для посещения массовых мероприятий.