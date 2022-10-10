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COVID-19

В аптеках «Белфармации» появился препарат против COVID-19 «Миробивир»

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В аптеках «Белфармации» появился препарат против COVID-19 «Миробивир»

В аптеках РУП "Белфармация" появился препарат "Миробивир". Такую информацию разместило для специалистов Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Сообщается, что на аптечный склад РУП поступило лексредство, разработанное компанией "Фармасинтез" - таблетки "Миробивир". Препарат может быть использован по показаниям для оказания медпомощи сложным пациентам с сопутствующей инфекцией COVID-19.

Как пояснили в Минздраве, лекарство содержит комбинацию двух действующих веществ (нирматрелвира и ритонавира) и обладает прямым противовирусным действием. По имеющимся данным, он снижает риск госпитализации и смерти в результате тяжелого течения болезни. При лечении коронавирусной инфекции лексредство применяют у пациентов старше 12 лет при наличии факторов, которые могут привести к тяжелому течению заболевания. Начинать прием препарата необходимо в течение пяти дней после появления первых симптомов заболевания.

"Миробивир" будут отпускать по рецепту врача, добавили в Минздраве.

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