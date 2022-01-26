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В Алматы 26 января отменят режим антитеррористической операции

РИА 27 0

В Алматы 26 января отменят режим антитеррористической операции

Режим антитеррористической операции с завтрашнего дня отменяется в Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана. Это следует из данных пресс-службы Комитета национальной безопасности республики, пишет РИА Новости.

– Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 0.00 часов 26 января (21.00 по минскому времени 25 января) действия режима антитеррористической операции и критического красного уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы, – уточнили в пресс-службе.

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